"الشعب الجمهوري" بالفيوم ينظم يومًا رياضيًا لدعم ذوي الهمم

نظمت أمانة الشباب بحزب"الشعب الجمهوري"بمحافظة الفيوم ختام الدوري الرياضي تحت شعار «شاركني الحلم» لدعم ذوي الهمم، وذلك برعاية النائب سيد سلطان أمين الحزب بالفيوم، وبحضور المهندس محمد عبد الجليل أمين التنظيم، وبمشاركة عدد من الفرق الرياضية لذوي القدرات الخاصة، تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم.

وأقيمت الفعالية بالصالة المغطاة بنادي قارون الرياضي، حيث شهدت مشاركة فعالة في مختلف الرياضات الخاصة بذوي القدرات، وبحضور الصحفي مصطفى فرغلى الأمين المساعد لشئون الإعلام ،ولأمناء والأمناء المساعدين وأمناء المراكز، وأعضاء أمانة الشباب بحزب الشعب الجمهوري بالفيوم برئاسة يسرى الجندي أمين شباب المحافظة بالحزب بالإضافة إلى عدد كبير من أهالي مراكز وقرى المحافظة.

تضمنت الفعالية أنشطة رياضية ومباريات مخصصة للصم والبكم والمكفوفين، بهدف تعزيز وتنمية قدراتهم وخلق مناخ إيجابي لهم برفقة ذويهم.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد عبد الجليل، أمين التنظيم بالمحافظة، أن مشاركة الحزب في هذه الفعاليات يهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي و تعزيز قدرات ذوي الهمم، وتنمية مواهبهم، وبث روح إيجابية لهم تساهم في مشاركتهم الاجتماعية، وفي ختام الحفل قام أمين التنظيم وأعضاء هيئة المكتب وعدد من المسؤولين بمديرية الشباب والرياضة بتكريم الفائزين ومنحهم هدايا عينية ودروع وشهادات تكريم بالإضافة إلي تكريم عدد من مديري مراكز الشباب والرياضة تقديراً لجهودهم المبذولة .

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