إكسترا نيوز ترصد آراء المواطنين حول جهود الدولة في ملف الإسكان

رصدت كاميرا "إكسترا نيوز"، عددا من آراء المواطنين عن جهود الدولة في ملف الإسكان، والتي تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المواطن المصري الذي يحلم أن يكون له شقة مناسبة و بتكلفة تتناسب مع مستوى دخله.

وقال أحد المواطنين، خلال لقائه مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "حاجة جميلة وتفرح.. لم نر إسكانا اجتماعيا بهذا الشكل والتشطيب والمميزات، والمساحات الخضراء، وأتمنى بعد كده الناس تحافظ علي المكان، لأن دي مدن جيل رابع".

ويعتبر مشروع إسكان الشباب مشروع رائد فى مجال الإسكان حيث بدأت فكرته فى أكتوبر 1995 لتوفير مسكن عصرى للشباب بأسعار مناسبة ، ويتميز المشروع بالنماذج المعمارية التى ترتقى بالذوق العام وتتلاءم مع روح العصر.