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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انتظام أول أيام اختبارات منتصف العام بجامعة حلوان الأهلية

اختبارات منتصف العام
اختبارات منتصف العام بجامعة حلوان الأهلية
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وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة وتذليل كافة العقبات لضمان انتظام الامتحانات وخروجها بشكل يليق بمكانة جامعة حلوان الأهلية،

وأكد أن إدارة الجامعة تضع مصلحة الطلاب نصب أعينها وهدفها الأساسي هو توفير بيئة أكاديمية متكاملة تساعد الطلاب على التفوق والنجاح.

وأجرى الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب جولة تفقدية، لمتابعة سير الاختبارات بالجامعة والاطمئنان على انتظامها تزامناً مع بدء انطلاق ماراثون الاختبارات بالجامعة متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح، وقامت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجولة لمتابعة طلاب برنامج التصميم الداخلي البيئي أثناء أدائهم الاختبارات للاطمئنان على سير عملية الاختبارت بالكلية.

وأكد  السيد عطا أمين عام الجامعة على جاهزية الجامعة للاختبارات وأن كافة الإدارات بالجامعة متعاونة لإظهار الاختبارات في أفضل صورة لها.

اختبارات منتصف العام الفنون التطبيقية جامعة حلوان الاهلية