حادث تسرب غاز.. النيابة تصرح بدفن ربة منزل وأبنائها الـ 5 بالفيوم

قرر رئيس نيابة سنورس الجزئية التصريح بدفن ربه منزل، وأبنائها الـ 5 ، بعدما لقوا مصرعهم في حادث تسرب غاز داخل الشقة التي يقطنون بها بعد العثور على جثثهم داخل غرف نومهم متوفين من أثر الاختناق.

وكانت نيابة سنورس الجزئية قد وجهت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثث بمستشفى الفيوم العام ، للوقوف على أسباب الوفاة، وكشفت التحقيقات، أن الام وأبنائها الـ 5، لقوا مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بوقوع تسرب غاز بمنزل ووجود متوفيين نتيجة الحادث وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وتبين مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وتم نقل الجثث إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .