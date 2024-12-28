جامعة حلوان: انتظام سير الامتحانات في الكليات وسط إجراءات تنظيمية محكمة

تشهد جامعة حلوان انتظاماً ملحوظاً في سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، والتي انطلقت وسط إجراءات تنظيمية و تأمينية شاملة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة وضعت خطة متكاملة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم، مشيراً إلى نجاح الخطة في تحقيق أهدافها خلال الأسبوع الأول من الامتحانات.

وأضاف: "حرصنا على توفير كافة المستلزمات الضرورية من تجهيزات وكوادر بشرية لضمان انسيابية العملية الامتحانية وراحة الطلاب".

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ مثالي للامتحانات، مؤكداً على التنسيق المستمر بين إدارات الكليات لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول.

وأشار إلى توفير الخدمات الطبية والإسعافات الأولية في جميع مواقع الامتحانات تحسباً لأي طارئ.

وتواصل الكليات المختلفة تنفيذ جداول امتحاناتها وفق الخطة الموضوعة، حيث أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب عن جدول الامتحانات كالتالى:-

كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم ١٩ ديسمبر وتنتهى ٢٣ يناير.

التجارة ( FMI - BIS ) تبدأ يوم ١ يناير وتنتهى يوم ٢٣ يناير .

كلية الحقوق بدأت يوم ٢١ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٢ يناير، الحقوق انجلش بدأت يوم ٢١ ديسمبر وتنتهى ٢١ يناير.

كلية الخدمة الإجتماعية بدأت ١٩ ديسمبر وتنتهى ٢٣ يناير.

كلية الآداب بدأت يوم ٢٥ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٢ يناير.

كلية التربية بدأت يوم ١٦ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٢ يناير.

كلية العلوم بدأت يوم ٢٥ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٣ يناير.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت يوم ٢٤ ديسمبر وتنتهى ١٥ يناير.

كلية الصيدلة تبدأ يوم ٢٩ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٣ يناير.

كلية التمريض بدأت يوم ٢٣ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٢ يناير.

معهد فنى تمريض بدأ يوم ٢٣ ديسمبر وينتهى يوم ٢٣ يناير.

كلية هندسة حلوان تبدأ يوم ٢٩ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٠ يناير.

كلية هندسة المطرية بدأت يوم ٢٨ ديسمبر وتنتهي يوم ٢١ يناير.

كلية الفنون الجميلة تبدأ يوم ١١ يناير وتنتهى يوم ٢٠ يناير .

كلية التربية الفنية بدأت يوم ٢٨ ديسمبر وتنتهى يوم ١٨ يناير.

كلية التربية الموسيقية بدأت يوم ٢٤ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٢ يناير.

كلية الفنون التطبيقية بدأت يوم ٢٨ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٢ يناير.

كلية علوم الرياضة الهرم تبدأ يوم ٤ يناير وتنتهى يوم ٢٣ يناير .

كلية علوم الرياضة بنات تبدا يوم ٥ يناير وتنتهى يوم ٢٣ يناير .

كلية الإقتصاد المنزلى تبدأ يوم ٣٠ ديسمبر وتنتهى ٢٠ يناير .

كلية السياحة والفنادق بدأت يوم ٢٣ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٢ يناير .

كلية التكنولوجيا والتعليم بدأت يوم ٢٤ ديسمبر وتنتهى يوم ٢١ يناير

كلية علوم التغذية بدأت يوم ٢٤ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٣ يناير.

وشملت الاستعدادات توفير المراقبين والملاحظين في جميع اللجان، وتجهيز القاعات بشكل ملائم، وتوفير الرعاية الطبية والأمنية، مما يضمن سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة تساعد الطلاب على تقديم أفضل مستوى من الأداء.