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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الأرامل بالإيبارشية

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي
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تفقد اليوم السبت، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الأرامل بالإيبارشية.

حضر اللقاء الأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، والأخت ماري فرانسوز، من راهبات قلب يسوع المصريات.

وألقى مطران إيبارشية المنيا  تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "ملقين كل همكم عليه"، مهنئًا الجميع بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

تضمن الاجتماع أيضًا الفقرات الروحية المتنوعة، والاحتفال بختام العام الميلادي، كما تفقد المطران، خدمة الأطفال، التابعة للاجتماع، مشجعًا إياهم على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس.

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