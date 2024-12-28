"مستقبل وطن" يواصل سلسلة الاجتماعات التنظيمية

واصلت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، عقد سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة، مع أمانات المنيا، والفيوم، وأسيوط، وبني سويف، وقنا، لبحث خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل علي مستوي المحافظات خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور كل من، النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، والنائب محمد نشأت العمدة، أمين الحزب بمحافظة المنيا، والنائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب بمحافظة الفيوم، والنائب ياسر عمر أمين الحزب بمحافظة أسيوط، والنائب حسام العمدة أمين الحزب بمحافظة بني سويف، والنائب محمد عبد الفتاح أدم أمين الحزب بمحافظة قنا، فضلا عن مشاركة هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بأقسام ومراكز المحافظات الخمسة.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن أمناء التنظيم في المحافظات وأمناء الأقسام والمراكز هم العمود الفقري للحزب، مشيراً إلي ضرورة معرفة الوضع الاقليمي وحجم جهد القيادة السياسة ومؤسسات الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

من جانبه، أعلن النائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة زيادة العضوية والاجتماعات والأنشطة وكافة فعاليات الحزب، مشيرا لأهمية تعظيم الاستفادة من الربط بين الخط التنظيمي والنيابي للحزب.

وأشاد النائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بمحافظة المنيا، بالعمل الدؤوب المتواصل داخل الحزب، وبحالة الحراك غير المسبوق داخل أركانه.

ومن ناحيته، تحدث النائب ياسر عمر أمين الحزب بمحافظة أسيوط، عن القوة والثبات الذين تتمتع بهما الدولة المصرية في مواجهة التحديات بفضل مؤسساتها الراسخة.

وتابع، النائب حسام العمدة أمين الحزب بمحافظة بني سويف، أن الحزب تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في تحقيق خطط الدولة التنموية، تنبع من قوته على الأرض.