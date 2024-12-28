الأهلي يطالب اتحاد السلة بالكشف عن لوائحه.. وموقفه من الأخطاء التحكيمية

ارسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة السلة، اليوم، يطلب فيه تزويده باللائحة التي استند إليها الاتحاد في تطبيق العقوبات التي فرضت بعد المباراة الختامية لدوري المرتبط، والتي جاءت متباينة في التعامل مع الحالات المماثلة.



وأشار الأهلي إلى أن الاتحاد لم يرسل أي لوائح هذا الموسم، مما يمنع الأندية من معرفة حقوقها والتزاماتها.

كما أثار النادي في خطابه العديد من التساؤلات حول الأخطاء التحكيمية التي وقعت في المباريات الأخيرة، والتي أثارت علامات استفهام عديدة، بالإضافة إلى القرارات التي تخص التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات لم تشمل جميع التصرفات المشابهة في ذات المباريات، مما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية.

وتضمن الخطاب أيضًا تساؤلًا حول سماح اتحاد السلة لأحد الأندية بالتدريب في صالة استاد القاهرة قبل المباراة الختامية، بينما منع النادي الآخر من ذلك رغم أنه تم إخطار أحدهما مسبقًا بعدم السماح بالتدريب بسبب انشغال الاستاد بمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وطلب الأهلي من الاتحاد المصري لكرة السلة إعلان الخطوات التي سيتخذها لتصحيح مسار التحكيم وتجنب حدوث مثل هذه الأخطاء في باقي مسابقات الموسم.