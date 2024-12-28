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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إبداع|| ﻻ ﺗَدﺧُل اﻷرﺑَﻌِﯾن.. قصيدة لـ عادل محمد

الشاعر عادل محمد
الشاعر عادل محمد
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ﻗِفْ ﺣﯾث أﻧتَ ﻓﻼ أﺷدﱠ وﻻ اﺳﺗواءْ

ﻻ ﺗدﺧل اﻟﻌِﻘدَ اﻟﺧَطﯾرَ

اﻟﮭوﱠةَ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺳﺗدور ﻓﻲ أﻓﻼﻛِﮭﺎ دونَ اھﺗداءْ

ﻣِن ﻗﺎدمِ اﻷﯾﺎمِ ﺟﺋﺗُكَ

ﻣن ﺳﻧﯾنِ اﻟﺑﺣثِ ﻋن ﺷَﻐَفٍ

وﻣنِ ﻧدمٍ وﻋﯾنٍ ﺳوف ﺗﻧظر ﻟﻠوراءْ

اﻓرحْ ﺑوَرْدَﺗِكَ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﯾﱠﺔِ

اﻟﺗزم اﻟرﱠﺣﯾقَ

وﺛَﺑﱢت اﻟزﱠﻣنَ

اﺧﺗرق ﺣُﺟﺑًﺎ وﺣَﻠﱢقْ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎءْ

ﻻ ﺗدﺧل اﻟﻌِﻘدَ اﻟﺧطﯾرَ

ھﻧﺎﻟكَ اﻷﯾﺎمُ ﺗَﺗرى

واﻟﺷواﻏلُ ذِﺋﺑﺔٌ ﺗَﻌوي وﯾﻌﺟﺑُﮭﺎ اﻟﻌواءْ

وﺗظنﱡ أﻧﱠكَ ﻗد ﻧَﺟَوتَ

وﺛُمﱠ ﺗﮭزﻣُكَ اﻟﻣراﯾﺎ ﺣﯾن ﯾﻛﻣل زحفَهُ اﻟﺷﱠﯾبُ اﻟﻣُﺿﺎءْ

ﻻ ﺣﻛﻣﺔٌ ﻓﻲ اﻷﻣر ﺻَدﱢﻗْﻧﻲ

وﻻ ﺷﻲءٌ وﺣﯾدٌ ﯾﺳﺗﺣقﱡ ﻧوالهُ ھذا اﻟﻌﻧﺎءْ

ﻗِفْ ﺣﯾث أﻧتَ

أﻧﺎ أﺷﯾرُ إﻟﯾكَ ﻣن زَﻣَﻧﻲ

وأﻧتَ ھﻧﺎكَ ﻓﻲ اﻟزﱠﻣنِ اﻟﺑَﮭﺎءْ

الشاعر عادل محمد لا تدخل الأربعين قصائد مصرية شعراء مصريون نادي أدب 6 أكتوبر