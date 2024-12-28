إبداع|| ﻻ ﺗَدﺧُل اﻷرﺑَﻌِﯾن.. قصيدة لـ عادل محمد

ﻗِفْ ﺣﯾث أﻧتَ ﻓﻼ أﺷدﱠ وﻻ اﺳﺗواءْ
ﻻ ﺗدﺧل اﻟﻌِﻘدَ اﻟﺧَطﯾرَ
اﻟﮭوﱠةَ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺳﺗدور ﻓﻲ أﻓﻼﻛِﮭﺎ دونَ اھﺗداءْ
ﻣِن ﻗﺎدمِ اﻷﯾﺎمِ ﺟﺋﺗُكَ
ﻣن ﺳﻧﯾنِ اﻟﺑﺣثِ ﻋن ﺷَﻐَفٍ
وﻣنِ ﻧدمٍ وﻋﯾنٍ ﺳوف ﺗﻧظر ﻟﻠوراءْ
اﻓرحْ ﺑوَرْدَﺗِكَ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﯾﱠﺔِ
اﻟﺗزم اﻟرﱠﺣﯾقَ
وﺛَﺑﱢت اﻟزﱠﻣنَ
اﺧﺗرق ﺣُﺟﺑًﺎ وﺣَﻠﱢقْ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎءْ
ﻻ ﺗدﺧل اﻟﻌِﻘدَ اﻟﺧطﯾرَ
ھﻧﺎﻟكَ اﻷﯾﺎمُ ﺗَﺗرى
واﻟﺷواﻏلُ ذِﺋﺑﺔٌ ﺗَﻌوي وﯾﻌﺟﺑُﮭﺎ اﻟﻌواءْ
وﺗظنﱡ أﻧﱠكَ ﻗد ﻧَﺟَوتَ
وﺛُمﱠ ﺗﮭزﻣُكَ اﻟﻣراﯾﺎ ﺣﯾن ﯾﻛﻣل زحفَهُ اﻟﺷﱠﯾبُ اﻟﻣُﺿﺎءْ
ﻻ ﺣﻛﻣﺔٌ ﻓﻲ اﻷﻣر ﺻَدﱢﻗْﻧﻲ
وﻻ ﺷﻲءٌ وﺣﯾدٌ ﯾﺳﺗﺣقﱡ ﻧوالهُ ھذا اﻟﻌﻧﺎءْ
ﻗِفْ ﺣﯾث أﻧتَ
أﻧﺎ أﺷﯾرُ إﻟﯾكَ ﻣن زَﻣَﻧﻲ
وأﻧتَ ھﻧﺎكَ ﻓﻲ اﻟزﱠﻣنِ اﻟﺑَﮭﺎءْ