رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بسوهاج

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذى عقد اليوم بجامعة سوهاج بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب جامعة سوهاج الجديدة، مؤكداً أهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن برنامج الزيارة تضمن عددًا من الفعاليات البارزة من بينها: افتتاح مجموعة من المشروعات الجديدة التي تعزز البنية التحتية لـ جامعة سوهاج، وتشمل كلية طب وجراحة الفم والأسنان، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الصيدلة، ومبنى الاختبارات الإلكترونية، وافتتاح وحدات طبية متخصصة بالمستشفى الجامعي الجديد.