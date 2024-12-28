وزير الشباب يجتمع بمجلس أمناء نادي النادي بشيراتون

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، اجتماعاً بمجلس أمناء فرع نادى النادى بشيراتون برئاسة النائب محمد السلاب، للتعرف على الخطط المستقبلية للنادي.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحسين المنشآت الرياضية وتوفير بيئة مثالية لممارسة الأنشطة الرياضية، كما تم استعراض الخطط المستقبلية للنادي، بما في ذلك استراتيجيات جذب الشباب وزيادة المشاركة في الفعاليات الرياضية.

واكد وزير الشباب والرياضة علي الاهتمام بنشر الرياضة داخل المجتمع في إطار استراتيجية ورؤية الوزارة، والعمل على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وإقامة منشآت جديدة تلبي احتياجات النشء والشباب ، مبيناً أن سلسلة نادي النادي تساهم في تحقيق تلك الرؤية.

وأوضح أن سلسلة نادي النادي تخدم قطاعًا عريضًا من الأعضاء من النشء والشباب والمواطنين، وتقدم لهم كل الخدمات والبرامج الرياضية والشبابية والثقافية والفنية بفضل تنوع إنشاءاتها، مشيرًا أن فرع نادي النادي بشيراتون يمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن نادي النادي فرع شيراتون يضم مبنى إداري، وصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبي، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحال تجارية وقاعة الاحتفالات.