حملة لإزالة الإشغالات في شوارع فارسكور



شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور في دمياط مساء اليوم حملة إزالة إشغالات وفروشات مخالفه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بتكثيف الحملات المكبره لازاله الإشغالات وفرض الانضباط على الشارع.

أشرف رئيس مركز ومدينة فارسكور وفريد السلسيلى نائب المدينه على أعمال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين بنطاق المدينة وتم رفع الإشغالات والخيم والفروشات التى تعوق حركة المرور بالطريق ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونيه نحو المضبوطات والتى تم إيداعها بمخازن الوحدة.

وأكد رئيس مدينة فارسكور أن حملات المرور على شوارع المدينه مستمره لرفع وإزالة أية إشغالات أو معوقات تعوق سير السيارات أو المواطنين .وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

كما قام محمد مكرم الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفر سعد في دمياط اليوم السبت بجولة تفقدية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالوحدة المحلية بكفور الغاب وأكد حرصه الدائم والمستمر علي متابعة مشروعات البنية التحتية لخدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص الوحدة علي تنفيذها ، وذلك بحضور رضا الحسيني مدير وحدة مركز سيطرة الشبكة الوطنية والسلامة العامة

ووجه رئيس المركز والمدينة خلال المتابعة الشركات المنفذة بتكثيف ودفع وتيرة الاعمال للانتهاء بها وفق الجدول الزمني المحدد لها مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة ضمانا للانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة.

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اجتماعًا لوضع مخطط المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزى دمياط و الزرقا ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و نواب البرلمان " النائب حسن عبد الوهاب ، النائب على العساس ، النائب محمود مشعل ، النائبة ايفيلن متى، النائبة هناء فاروق والنائبة رحاب موسى " أعضاء مجلس النواب ، وممثلى كافة القطاعات.

تناول الاجتماع، استعراض كافة المخططات والمقترحات لاقامة مشروعات خدمية بكافة القطاعات، لخدمة قرى المركزين ، وفقًا للاحتياجات والمعايير المحددة لتشغيل الخدمات بشكل فعال ، وأيضًا بحث خطة إقامة مشروع سكن كريم من خلال مديرية الاسكان ، وأكد " محافظ دمياط " ضرورة حصر الفئات الأولى بالرعاية لتنفيذ المشروع وفقًا لهذا الحصر .

وشدد على أهمية هذا الاجتماع لتحقيق التنسيق بين نواب البرلمان باعتبارهم صوت المواطن والقطاعات المختلفة ، وتحديد الاحتياجات المطلوبة