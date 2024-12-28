رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة السادسة من مسابقة الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة السادسة، وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة زد أف سي وإنبي:

توقيع غرامة مالية على نادي زد أف سي قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

إيقاف علي فوزي لبيب لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة طلائع الجيش والزمالك:

توجيه لفت النظر الى نادي الزمالك وتوقيع غرامة مالية قيمتها 100000 جنيه وذلك بسبب رمي زجاجات مياه باتجاه أرض الملعب.

مباراة الاتحاد ومودرن سبورت:

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود:

توقيع غرامة مالية على نادي الاسماعيلي قيمتها 200000 جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي للجماهير تجاه حكام المباراة بشكل متكرر ومنع المتواجدين من مشجعي الفريق الحاضرين في المباراة من حضور مباراة الإسماعيلي أمام سموحة في الجولة التاسعة من الدوري .

مباراة بيراميدز وفاركو:

إيقاف محمود جهاد محمد جمعة لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مباراة سموحة وغزل المحلة:

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 50000 جنيه وذلك بسبب حصول الفريق على عدد ست بطاقات سواء صفراء أو بطاقة حمراء .

مباراة المصري والأهلي:

توقيع عقوبة مالية على نادي المصري وقيمتها 20000 وذلك بسبب عدم حضور السيد المدير الفني المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

مباراة بتروجيت والجونة:

إيقاف فيفرو أكيما لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.