"الصحة العالمية": مستشفى كمال عدوان صار خاليا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن مستشفى كمال عدوان صار خاليا، وذلك عقب عملية عسكرية إسرائيلية أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير في شمال قطاع غزة عن الخدمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم، إن مستشفى كمال عدوان صار خاليا الآن، حيث نُقل مساء أمس الجمعة، 15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة إلى المستشفى الإندونيسي الذي يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية، وأنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ليلة من اقتحام المستشفى وحرق وتدمير معظم أقسامه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مستشفى كمال عدوان، أمس، بعد ساعات من حصاره، وأحرقت مرافقه ونكّلت بالمتواجدين داخله من مرضى ومصابين وكادر طبي، قبل أن تعتقل عددا منهم، وتُجبر آخرين على خلع ملابسهم في البرد الشديد والإخلاء القسري بالتزامن مع إطلاق نار وقصف بمحيطه.