ناشئات الأهلي 2006 يفوز على "إس أي كا "بتسعة أهداف في الدوري

حقق فريق الناشئات لكرة القدم مواليد 2006 بالأهلي، فوزًا عريضًا على ضيفه فريق «إس أي كا إف سـي الرياضي»، بنتيجة تسعة أهداف نظيفة، في المباراة التي ‏أقيمت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة‎.‎

يعد هذا الفوز هو الثامن على التوالي للفريق، محافظًا على العلامة الكاملة بالمسابقة التي وصل رصيده بها من النقاط إلى النقطة 24 محافظًا على صدارته لجدول الترتيب، وذلك بعد تفوقه على إنبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وعلى الطيران بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى مركز ‏شباب الجزيرة بنتيجة 11-0، وعلى سنزو بسباعية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها على المطرية، وعلى السكة الحديد بتسعة أهداف دون رد، وعلى الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مسجلًا 53 هدفًا فيما تلقت شباكه ‏هدفين فقط.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: وفاء ربيع، شهد صبري، رودينا عبد الرسول، مريم شريف، أشرقت عادل، بسملة رضا، ملك ماهر، كاميليا الديب، مريم أحمد، أميرة خالد، مريم خميس.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: نورة هاني، شهد حمدي، ريم عمرو، ماريل عماد، منة الله أحمد، جنى حسين، حبيبة عصام، حبيبة عمر، هاجر ماجد.

وشاركت ماريل عماد بدلًا من كاميليا الديب، ومنة الله أحمد بدلًا من بسملة رضا، وشهد حمدي بدلًا من شهد صبري، ونورة هاني ‏بدلًا من وفاء ربيع، وجنى حسين بدلًا من مريم شريف.‏

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق هدفين لكل من أشرقت عادل وملك ماهر، وهدف لمريم خميس وأميرة خالد وكاميليا الديب ورودينا عبد الرسول وبسملة رضا.