ناشئات المقاولون 2006 يفوز على المطرية بخماسية نظيفة في دوري الجمهورية



في إطار منافسات دوري الجمهورية، حقق فريق ناشئات المقاولون العرب للكرة النسائية مواليد 2006 انتصاراً مستحقاً على فريق نادي المطرية، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بخماسية نظيفة، وتوزعت الأهداف بين اللاعبتين شذى إسلام، وإسراء الفخراني، حيث سجلت شذى إسلام ثلاثة أهداف، بينما أضافت إسراء الفخراني هدفين إلى رصيد الفريق.

يترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع، ويشرف على جهاز الكرة النسائية الكابتن مجدي مصطفى.

يقود الفريق فنياً كابتن إيمان أحمد عبد الغني كمدير فني، وكابتن ماريا عماد لطيف كمدرب، بالإضافة إلى كابتن محمد يحيى مدرباً لحراس المرمى، ودكتور أسامة محمد أحمد كأخصائي للتأهيل والإصابات، وكابتن آية أيمن إبراهيم كإداري.