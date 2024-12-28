رئيس كفر سعد يتابع مشروعات الصرف الصحي في حياة كريمة

أجرى محمد مكرم الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفر سعد في دمياط اليوم السبت جولة تفقدية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالوحدة المحلية بكفور الغاب وحيث وأكد حرصه الدائم والمستمر علي متابعة مشروعات البنية التحتية لخدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص الوحدة علي تنفيذها ، وبحضور رضا الحسيني مدير وحدة مركز سيطرة الشبكة الوطنية والسلامة العامة.

وجه رئيس المركز والمدينة خلال المتابعة على الشركات المنفذة علي تكثيف الاعمال ودفع وتيرة الاعمال للانتهاء بها وفق الجدول الزمني المحدد لها مؤكدا علي تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة ضمانا للانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة.

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اجتماعًا لوضع مخطط المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزى دمياط و الزرقا ، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و نواب البرلمان " النائب حسن عبد الوهاب ، النائب على العساس ، النائب محمود مشعل ، النائبة ايفيلن متى، النائبة هناء فاروق والنائبة رحاب موسى " أعضاء مجلس النواب ، وممثلى كافة القطاعات.

وقد تناول الاجتماع، استعراض كافة المخططات والمقترحات لإقامة مشروعات خدمية بكافة القطاعات، لخدمة قرى المركزين ، وفقًا للاحتياجات و المعايير المحددة لتشغيل الخدمات بشكل فعال ، وأيضًا بحث خطة إقامة مشروع سكن كريم من خلال مديرية الإسكان، حيث أكد " محافظ دمياط " على ضرورة حصر الفئات الأولى بالرعاية لتنفيذ المشروع وفقًا لهذا الحصر .

وأكد " محافظ دمياط " أهمية هذا الاجتماع لتحقيق التنسيق بين نواب البرلمان باعتبارهم صوت المواطن والقطاعات المختلفة ، وذلك لتحديد الاحتياجات المطلوبة .