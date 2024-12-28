بلورات بابا نويل المضيئة والبوكسات تتربع على عرش هدايا رأس السنة بالمنصورة

تتسابق المحلات التجارية بمدينة المنصورة في عرض هدايا الاحتفال برأس السنة 2025 بمختلف أشكالها وأحجامها لجذب المواطنين، وتعرض المحلات أشكال وتصميمات مختلفة لهدايا عيد الميلاد وتحرص علي تعليق زينة الاحتفال برأس العام الجديد، ووضع ماكيت شجرة الكريسماس.

وقال أصحاب المحلات التجارية ان نسبة الاقبال منخفضة نسيبا هذا العام نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 40%

وأكدوا ان دباديب بابا نويل الفرو لاقت إقبالا على الشراء من الأسر، لإسعاد الأطفال.

كما أن الهدايا المختلفة ومنها بلورات بابا نويل المضيئة تحظى بإقبال كبير وتبدأ أسعارها من 70 جنيها،

أيضا تضمنت الهدايا البوكسات الخشبية أوالبلاستيكية وتتراوح أسعارها من ٦٠٠ إلى 1700 جنيه بحسب مكونات كل البوكس..

والبوكس به مجسم لبابا نويل وأنواع من الشيكولاتة أو عطور بداخلها أو شجرة رأس السنة صغيرة الحجم، وقد يتجه البعض للهدايا الفضية أو ساعات اليد.

تبدأ أسعار مجسمات بابا نويل من 50 جنيهًا، إلى 1500 جنيه للمجسم الكبير، وتتراوح أسعار شجر الكريسماس من 100 جنيه حتى 1200جنيه وأسعار كرات التلج من 45 جنيها للعبوة بحسب أحجامها، أما شجرة عيد الميلاد فتبدأ من 50 جنيها للحجم الصغير بدون أفرع النور التي تزينها وتصل إلى 3000 جنيه.

ووصل سعر مجموعة بالونات لقوس إكليل بلون ذهبي وأسود إلى 600 جنيه، ويتضمن بالونات فويل ذهبية 2025 ونجمة وكأس مشروبات، لتزيين حفلات ليلة رأس السنة.

تبدأ أسعار بابا نويل ذو الحجم المتوسط من 300 جنيه أما بابا نويل الراقص أو العازف على آلة موسيقية ويصدر منه أغانى أجنبية خاصة بالاحتفال برأس السنة سعره فيبدأ من 325 جنيها في بعض المحلات . أما بابا نويل ذو الحجم الصغير وغير متحرك فسعره يبدأ من 125 جنيها.