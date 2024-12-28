يونس الإبراشي يفوز بالميدالية الفضية فى سلاح الشيش تحت 17 سنة

فاز اللاعب يونس الابراشي بالمركز الثانى والميدالية الفضية ببطولة الجمهورية تحت ١٧ سنه المقامة بالقاهرة.

يونس الإبراشي المصرى الالماني الجنسية بعد حصوله علي بطولات كبيرة في المانيا يأتي الي مصر ليشترك في البطولة المصرية المقامة في الاستاد

يونس تربي وكبر في المانيا من أب مصرى هو رجل الأعمال أحمد الإبراشي الذى يريد أن يرفع ابنه العلم المصرى في البطولات المصرية في لعبة المبارزة.

بدأ يونس ممارسة اللعبة في عمر السابعة ، يتدرب في نادي روثنباوم للمبارزة في المانيا وهو من أبرز اللاعبين الشباب الموهوبين كما يقول عنه مدربه الألمانى الذي يتوقع ان يحصل يونس علي بطولة العالم القادمة في الصين

يتمتع يونس بلياقة بدنية كبيرة وثبات في اللعب مما يؤهله الي اعلي المستويات في البطولات المحلية والعالمية.

يونس سعيد جداً بأنه سيبارز في مصر وباسم مصر بلده الأم ويشعر بالفخر بأنه سيرفع علم مصر كما فعل في المانيا.