جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 240 فلسطينيا خلال مداهمة لمستشفى بشمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن اعتقال 240 فلسطينيا خلال مداهمة لمستشفى كمال عدوان والمنطقة المحيطة بها في شمال غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأدعي جيش الاحتلال أن المعتقلين إرهابيين، من بينهم مدير المستشفى، وزعم أن 15 من المعتقلين شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

كما ادعى الاحتلال إن لديه معلومات استخبارية عن أن المستشفى تم استخدامها كمعقل لما زعم أنهم إرهابيين ومأوى لهم.

وقادت العملية الفرقة 162 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع عدة وحدات أخري.

وزعم جيش الاحتلال أن عناصر حماس حاولوا انتحال شخصية المرضى والطاقم الطبي وحاول بعضهم الفرار في سيارات الإسعاف.