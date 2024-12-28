السعودية تصعد إلى نصف نهائي خليجي 26 من بوابة العراق

حقق المنتخب السعودي انتصارًا ثمينًا على نظيره العراقي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات خليجي 26، ليضمن بذلك تأهله إلى نص نهائى البطولة.

افتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 57 عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء، ليمنح الأخضر التقدم. وفي الدقيقة 64، نجح المنتخب العراقي في تعديل النتيجة بهدف رائع سجله مهند علي كاظم.

السعوديه تصعد من بوابة العراق

لكن المنتخب السعودي عاد بقوة في الشوط الثاني، حيث أحرز عبدالله الحمدان هدفين في الدقيقتين 81 و86، ليؤكد تفوق السعودية ويقودها إلى فوز مستحق.

بهذا الانتصار، يحجز المنتخب السعودي مكانه في نصف نهائي خليجي 26، مواصلًا عروضه القوية في البطولة.

واحتفلت الجماهير السعودية بهذا الفوز المهم، الذي يعكس جاهزية المنتخب لتحقيق اللقب الخليجي.