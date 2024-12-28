الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنظم رحلات عمرة للعاملين

تحت رعاية المهندس ايهاب الفقى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، نظمت الشركة رحلة عمرة للعاملين وأسرهم لعدد ٣٤ معتمرا.



وتضمن الحفل عدة فعاليات بدأت بكلمات الترحيب من إدارة الشركة المنفذة ( شركة البية للسياحة)، وأقيمت ندوة دينية إرشادية والتى تضمنت شرحا مفصلا لمناسك العمرة، وأهم النصائح والإرشادات التى يجب اتباعها لضمان أداء العمرة بشكل صحيح وسليم والقاها الداعية الإسلامي الشيخ إسلام متولي من علماء الأزهر، كما جرى توزيع كتيبات مناسك العمرة والباسبورتات وهدايا للمعتمرين .

وذلك بحضور المهندس خالد غمري رئيس قطاعات الشئون الفنية وأعضاء اللجنة الدائمة للرحلات والمصايف:

• المحاسب / محمد غنيم _ رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية

• مصطفى درويش _ رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة

• المحاسب / محمد غانم _ رئيس قطاع الموارد البشرية

• المحاسبة / دولت عوف _ مدير عام الخدمة الإجتماعية والسكرتارية العامة

• المحاسب / طارق سيد احمد _ مدير إدارة الخدمة الاجتماعية

• محمد حمدي - مدير إدارة التحقيقات والشكاوى

وبهذه المناسبة الكريمة تقدم المعتمرين من العاملين بالشكر والتقدير الى المهندس/ ايهاب الفقى على هذا الإهتمام المعهود منه دائما لإسعاد الساده العاملين وأسرهم .