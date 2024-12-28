منتخب اليمن يحقق مفاجأة على البحرين في خليجي 26

حقق منتخب اليمن المفاجأة بالفوز على نظيره البحريني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة خليجي زين 26.

شهد الشوط الأول تقدم المنتخب اليمني بعد هدف سجله ناصر محمدوه الغواشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم البحرين بنتيجة 1-0.

مفاجأة اليمن

في الشوط الثاني، تمكن البحرين من تعديل النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق محمد الرميحي، الذي أحرز هدف التعادل ليعيد فريقه إلى المباراة.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، استطاع المنتخب اليمني حسم اللقاء بهدف قاتل سجله اللاعب هارون يوسف الزبيدي في الدقيقة 88، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

بهذا الانتصار، يظهر المنتخب اليمني أداءً قويًا وإصرارًا على الرغم من وداعه البطولة.