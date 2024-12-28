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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

نادى فنون الأوبرا يستعرض كسارة البندق بدمنهور

كسارة البندق
كسارة البندق
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تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعالياتها الثقافية والفكرية لقاء لنادى فنون الأوبرا ويستضيف الدكتور سامح صابر أستاذ متفرغ وعميد المعهد العالي للنقد الفنى بأكاديمية الفنون سابقاً والمدير الفني لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية حالياً ويديره الدكتور محمد حسنى المؤلف الموسيقى ومدرب الغناء بدار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية ومن إعداد الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى وذلك فى الحادية عشر صباح الاثنين ٣٠ ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن اللقاء عرض مسجل لرائعة المؤلف الروسى تشايكوفسكى كسارة البندق لفرقة باليه أوبرا القاهرة ، إلى جانب تحليل ومناقشة جماليات عناصره الفنية وأسباب نجاحه العالمى .

الدكتورة لمياء زايد الدكتور سامح صابر المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون دار الأوبرا المصري فرقة باليه أوبرا القاهرة فرقة باليه اوبرا عميد المعهد عميد المعهد العالي للنقد الفني