الدستاوي وعبد الشافي في جولة ميدانية لشبكات وايرادات كهرباء زايد

تفقد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، يرافقة المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، المبنى الجديد لشبكات وإيرادات الشيخ زايد ، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستويات الخدمة المقدمة للجمهور و منظومة الشباك الواحد و المنصة الالكترونية لخدمات الكهرباء.

وتابع الدستاوي و عبد الشافي” جولتهما بزيارة مبنى الادارة العامة لشبكات وإيرادات اكتوبر 1 والتقى بعدد من المواطنين لمتابعة الخدمات المقدمة لهم.

وخلال الجوله التي تفقد فيها الدكتور خالد الدستاوى المبنى الجديد لشبكات وإيرادات الشيخ زايد والتي كان في استقبالة فيها المهندس سید طه رئيس قطاع اکتوبر والمهندس عاطف سلامة رئيس قطاع النظم والمحاسب مصطفى حنفى رئيس قطاع إيرادات اكتوبر والمهندس اشرف ابو اليزيد رئيس قطاع الورش ووسائل النقل والمهندسة علا عبد الغنى مدير عام الادارة المدنية والمهندس مصطفى إسماعيل مدير ادارة الخدمات الذكية والتى لمس فيها حسن الاداء والقدرة على التعامل مع الجمهور بالأسلوب الامثل من تقديم افضل الخدمات في اقل زمن ممكن ومن خلال منظومة الشباك الواحد ومن خلال المنصة الالكترونية لخدمات الكهرباء والتى اصبحت واحدة من اهم المنصات الالكترونية التي يستطيع المواطن من اى مكان من الحصول على اى خدمة من خدمات شركات توزيع الكهرباء.

واثنى الدستاوى على المظهر المشرف وحجم المعلومات المتكاملة للعاملين بمراكز خدمة المواطنين وتقديم الخدمة المطلوبة بشكل سلس وسريع ودون اي تعقيدات

كما تفقد مراكز شحن العدادات الصباحية والليلية والتى تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين فى شحن العدادات في أي وقت.

وخلال جولته تابع الدستاوى بلاغات إشارات اعطال وردية إعادة التيار والتأكيد على سرعة التعامل مع البلاغات بشكل فورى وحسن الرد على الجمهور ومتابعة البلاغات بعد تمام الإصلاح.

وتابع الدستاوى الجولة بزيارة مبنى الإدارة العامة لشبكات وإيرادات أكتوبر 1 والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى بعض الملاحظات والشكاوى والتي تفضل خلالها س سید طه رئيس قطاع اکتوبر س والسيد المحاسب احمد حلمى بالرد عليها

وشملت الجولة الإدارة العامة لشبكات وإيرادات الهرم 1 والهرم 2 والتي كان في استقباله فيها المهندس محمد بسیونی رئیس قطاع الهرم والمهندس عبد الرحمن حسن مدير عام شبكات الهرم 2 والمهندسة هناء فکری مدير عام شبكات الهرم 1 والدكتور محمود ربيع مدير عام إیرادات هرم 1 والمحاسب صلاح حماد مدير عام إيرادات هرم 2 خاصة بعد اعمال التطوير التي شملت المبنيين وصالات خدمة الجمهور وحسن الاستقبال والتعامل وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين في إنجاز مصالحهم.

وأكد الدستاوى على ضرورة وجود شباك بمركز خدمة الجمهور يختص بالرد على كافة استفسارات الجمهور المتعلقة بطلبات المعاينات وتركيب العدادات وتحديد كافة المواعيد المتعلقة بإجراءات المعاينة والسداد والتركيب.

وفي نهاية الجولة أعرب الدكتور خالد الدستاوى عن خالص الشكر والتقدير للجميع معرباً عن سعادته بالوصول إلى هذا المستوى من الاداء المتميز وطالب الجميع بالسعى نحو الوصول إلى الأفضل وأنه وكما تم تطوير المنظومة والمبانى والخدمات المقدمة علينا أيضا أن يكون جوهر الإجراءات هو ما يتم التأكيد على تنفيذة وفق الرؤية التي يسعى قطاع الكهرباء الى تطبيقها على كافة قطاعات الوزارة بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين.