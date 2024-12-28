المصري يرفض سداد قيمة تلفيات ملعب برج العرب في مباراة الأهلي

رفض مسئولو النادي المصري البورسعيدي، تسديد قيمة تلفيات ملعب برج العرب، الذي احتضن مباراة الفريق أمام الأهلي، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر أن إدارة المصري ترفض تحمل قيمة تلفيات جماهير الأهلي في ستاد برج العرب، متسائلة عن سبب تحملها كمستضيف للمباراة، قيمة تلفيات جماهير الضيف.

وقالت المصادر لـ"البوابة نيوز" أن مجلس الفريق البورسعيدي، طلب نقل مباريات الفريق الجماهيرية من ستاد برج العرب إلى ستاد السويس، أو أي ملعب آخر.

وأضافت أن مجلس النادي البورسعيدي تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة الأهلي بسبب الأخطاء التي شهدتها المواجهة وطلبنا الجهات المسئولة بنقل مباريات الفريق الجماهيرية لأي ملعب آخر بدلا من برج العرب".

ووفقا للبيان الخاص بالتلفيات فإنه تم تحطيم 420 كرسي من مدرجات ملعب برج العرب بالإضافة إلى 7 “شاسيه" حديد”.

الأهلي يهزم المصري

وحقق فريق الأهلي الفوز على المصري بهدفين دون رد ي اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي يحيي عطية الله ومحمد مجدي أفشة.