البنك الأهلي مواليد 2008 يحقق فوزا مهما على الترسانة في بطولة الجمهورية

نجح فريق البنك الأهلي لكرة القدم مواليد 2008 في تحقيق فوز على نظيره فريق الترسانة بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية لكرة القدم.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب مهند حسام، الذي سجل هدف الفوز ليمنح فريقه النقاط الثلاث في مواجهة قوية بين الفريقين.

أظهر لاعبو البنك الأهلي أداءً مميزًا طوال اللقاء، مع التزام تكتيكي واضح ورغبة كبيرة في الفوز.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن محمد السيد، الذي أشاد بأداء اللاعبين وروحهم القتالية داخل الملعب، معبرًا عن فخره بهذا الانتصار الذي يعكس جهودهم في التدريبات والاستعداد للمباريات.

بهذا الفوز، يواصل فريق البنك الأهلي تقدمه في بطولة الجمهورية، مؤكدًا على طموحاته لتحقيق نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في البطولة.