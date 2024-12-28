"كليڤر للمدفوعات" تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس شركة تمويل استهلاكي

أعلنت شركة "كليڤر للمدفوعات"، للتكنولوجيا المالية، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة تمويل استهلاكي، في خطوة تعزز من دورها الريادي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية تسهم في تحقيق الشمول المالي داخل السوق المصري.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية "كليڤر" الرامية إلى تحسين تجربة العملاء من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة، تشمل خدمات مثل إدارة الأموال، الدفع الرقمي، كسب النقاط مع كل معاملة، الوصول إلى خصومات وعروض مميزة، وتوفير بطاقات موحدة لجميع أفراد الأسرة عبر تطبيق شامل وسهل الاستخدام.

تهدف "كليڤر" من خلال هذه الموافقة إلى تقديم حلول تمويل استهلاكي مرنة ومبسطة، مما يسهم في تحسين الصحة المالية للعملاء، مع تمكينهم من إدارة شؤونهم اليومية بكفاءة.

صرّح نيلز باختلر الرئيس التنفيذي لشركة "كليڤر": “أن الموافقة تمثل خطوة جديدة نحو تقديم حلول مالية مبتكرة وشاملة في السوق المصري. من خلال هذه الخطوة، نطمح إلى تزويد عملائنا بخدمات تمويل استهلاكي متكاملة مع خدماتنا الحالية لتلبية احتياجاتهم اليومية وتحقيق أهدافهم المالية بسهولة وعصرية”.

تشمل مجموعة خدمات "كليڤر" الحالية التي تُكمل التمويل الاستهلاكي:

- مدفوعات رقمية سريعة وآمنة.

- كسب النقاط مع كل معاملة.

- خصومات وعروض مميزة.

- بطاقات وحسابات موحدة لجميع أفراد الأسرة.

- إدارة مالية متكاملة عبر تطبيق شامل.

كما تقدم الشركة منتجًا عائليًا مميزًا يُتيح حسابًا موحدًا يشمل بطاقات رئيسية وفرعية مع مراقبة الإنفاق لجميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى حلول مخصصة لتعليم الأطفال المسؤولية المالية.