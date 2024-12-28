طارق شبكة: قمة FDC ستتضمن موضوعات محورية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

أكد المهندس طارق شبكة، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات قمة FDC، أن النسخة المرتقبة لعام 2025 ستشهد تغييرات جوهرية تهدف إلى جعلها منصة قوية تمثل مصر في المحافل الدولية.

وأوضح، شبكة أن المؤتمر سيُعقد في قاعة المنارة للمؤتمرات الدولية، حيث ستتضمن جلساته موضوعات محورية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني داخل أرض المعارض.

وأشار شبكة إلى أن القمة ستشهد لأول مرة مشاركة دول عربية وأفريقية، وهو ما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

كما أكد أن المؤتمر سيركز على تعزيز صناعة التكنولوجيا في مصر واستثمار الكفاءات المصرية لدفع عجلة التطور الرقمي في المنطقة.

وأضاف، شبكة أن القمة ستكون بمثابة نقطة تحول هامة في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والنمو.