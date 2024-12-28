محافظ شمال سيناء يستعرض إنجازات 2024

وجه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء كلمة الي أهالي محافظة شمال سيناء بمناسبة قرب قدوم العام الجديد مستعرضا ما جرى إنجازه علي أرض المحافظة خلال فترة تولية كمحافظ لشمال سيناء خلال عام 2024 ز

وقال المحافظ: “أخي المواطن أختي المواطنة أُريد أن أوضح لحضراتكم إننا تحملنا حروب عديدة وحرب إرهاب وأن رفع كفاءة وتطوير المحافظة يحتاج لمزيد من الجهد والفكر من المحافظ وكافة العاملين بديوان عام المحافظة ، وحقيقة تعاونكم معنا كان له عظيم الأثر في تسريع عجلة التنمية كما سأعرض تباعاً بنشر كل ما تم إنجازه بالمديريات بالتفصيل ليكون الأمر واضحاً للجميع”.

وأشار المحافظ الي الموضوعات التي جري أنجازها بشكل جيد تضمنت إخلاء شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية الخاصة بغزه من داخل مدينة العريش إلي المنطقة اللوجيستية برفح وإصلاح الطريق الدولي الساحلي ما يسمي ( طريق الموت ) وتوقف الحوادث المتكررة وإنشاء عدد من المطبات الصناعية لتفادي الحوادث ووضع علامات تحذيرية وفسفورية و بدء إنشاء (المستشفى الجامعي والجامعة التكنولوجية وجامعة الأزهر ) بعد التصديق علي تخصيص الأرض بالكيلو ١٧ وإعادة تشغيل عدد ٤٤٨ عاملا بالمدارس بعد إعادة تشغيل شركة ايتوس وتوصيل المرافق تدريجياً لحي الريسة ومتضرري الميناء ووصول معدات أكبر مشروع توليد الكهرباء إلي ميناء العريش(طاقه الرياح) والبدء في تنفيذ المشروع العملاق لأول مره علي أرض سيناء منذ مئات السنين وتنفيذ عدد (٧) زيارات لوزراء( الري والزراعة و الشباب والرياضة و النقل والصناعة والأوقاف _والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ) وتنفيذ مؤتمر التربية والتعليم ومؤتمر الشباب

كما جري تنفيذ عدد من الزيارات الأجنبية الخارجية الخاصة بالمساعدات الإنسانية لصالح قطاع غزة ودخول القطار إلي محافظة شمال سيناء بعد توقف دام ٥٧ سنة وتنفيذ المحافظ لعدد(٣٤٣) زيارة ميدانيه في مختلف المدن والقري والقاء عدد من المحاضرات للتوعية وتصديق رئيس الجمهورية بالعفو عن أبناء سيناء والإفراج عن عدد 54 مواطنا افي قضية حق العودة.

واستعرض المحافظ الموضوعات التي لم تتم بشكل جيد وجاري العمل علي حلها تضمنت أزمة الكلاب الضالة وقطاع النظافة والمواصلات وعربات الكارو وجاري العمل علي حل هذه المشكلات.