“EdVentures” تضخ استثمارات بـ6 أرقام.. وتضم شركتين ناشئتين لمحفظتها عبر برنامجها الجديد EDVS

أعلنت شركة EdVentures، الذراع الاستثمارية لمجموعة نهضة مصر، عن ضخ استثمارات جديدة تجاوزت ستة أرقام لضم شركتين ناشئتين تعملان في مجال تكنولوجيا التعليم بهذا تصبح محفظة EdVentures الاستثمارية تضم 24 شركة ناشئة.

جاءت هذه الاستثمارات عبر برنامجها الجديد "ستوديو مشاريع تكنولوجيا التعليم (EDVS)"، الذي أطلقته EdVentures في وقت سابق من هذا العام بالشراكة مع صندوق تحدي الشباب وفرص العمل (CFYE)، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قطاع تكنولوجيا التعليم في مصر والشرق الأوسط.

تم اختيار الشركتين من بين 10 شركات ناشئة تلقت التدريب في أولى معسكرات البرنامج، حيث تعمل الشركتان في مجالات تكنولوجيا التعليم وتطوير المهارات. الشركتان هما: "Schoolz" التي تقدم حلولًا مبتكرة لنقل الطلاب بأمان وراحة، و"Ibn Sina Training Academy" التي توفر تدريبات متخصصة في المجالات الطبية.

يُعد برنامج EDVS منصة مثالية لدعم رواد الأعمال في قطاع تكنولوجيا التعليم، حيث يوفر التدريب والدعم الفني، بالإضافة إلى فرص التعاون مع الشركات الكبرى.

يمتد البرنامج على مدار عامين ويستهدف تمكين الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، بدءًا من التدريب والتوجيه وصولًا إلى الاستثمار، كما يسعى البرنامج إلى خلق أكثر من 1000 فرصة عمل.

ويعتمد البرنامج على نموذج "ستوديو المشاريع" الذي يقدم بيئة عمل ديناميكية ودعمًا متخصصًا، مما يعزز قدرة الشركات على تطوير منتجاتها وخدماتها. يشمل البرنامج أيضًا التسريع والتوجيه من خبراء الأعمال، والمساعدة في الحصول على التمويل، وتوفير الموارد اللازمة للنمو.

اختتم برنامج EDVS أول معسكر تدريبي له، ضمن ثلاثة معسكرات مخطط لها، حيث تم تزويد 10 شركات ناشئة بالمهارات التجارية الأساسية والتوجيه اللازم. يستعد البرنامج الآن للجولتين الثانية والثالثة من المعسكرات التدريبية في العام المقبل، حيث سيتم تدريب 20 شركة ناشئة إضافية، وسيتم اختيار عدد من هذه الشركات لتتلقى استثمارات بستة أرقام لكل منها.

من خلال هذه المبادرات، يسهم برنامج EDVS في تعزيز تكنولوجيا التعليم وبناء اقتصاد رقمي مزدهر في مصر، حيث يخلق فرص عمل جديدة ويحسن من جودة التعليم. كما يسعى البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال في قطاع تكنولوجيا التعليم من تحقيق أقصى استفادة من فرص التوسع والانضمام إلى محفظة EdVentures، التي تضم نخبة من الشركات الناشئة المتميزة في المنطقة.

يُذكر أن صندوق تحدي الشباب وفرص العمل (CFYE) هو صندوق ممول من وزارة الخارجية الهولندية، ويهدف إلى تمكين الشباب، خاصة النساء، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، من الحصول على فرص عمل لائقة.