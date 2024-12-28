ads
السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جورجيا ميلوني تطالب إيران بالإفراج عن صحفية إيطالية

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالبت إيطاليا السلطات الإيرانية بالإفراج عن صحفية إيطالية احتجزتها من أكثر من أسبوع.
وأوضح مجلس الوزراء الإيطالي في بيان اليوم السبت أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تعمل بالتنسيق مع الخارجية الإيطالية من أجل إعادة الصحفية الإيطالية إلى وطنها في أقرب وقت ممكن. 
وأشار إلى اتباع تفعيل جميع الحوارات الممكنة من أجل عودة الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التي تم إلقاء القبض عليها يوم 19 ديسمبر الحالي.
وكانت الخارجية الإيطالية أوضحت أنها تعمل مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانوني للصحفية الإيطالية والتحقق من ظروف احتجازها، لافتة إلى أن السفيرة الإيطالية في إيران قامت بزيارتها للوقوف على ظروف وحالة اعتقال الصحفية الإيطالية وأنها أجرت اتصالا هاتفيا مع عائلتها.

جورجيا ميلوني ايطاليا السلطات الإيرانية الإفراج عن صحفية إيطالية