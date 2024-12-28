جورجيا ميلوني تطالب إيران بالإفراج عن صحفية إيطالية

طالبت إيطاليا السلطات الإيرانية بالإفراج عن صحفية إيطالية احتجزتها من أكثر من أسبوع.

وأوضح مجلس الوزراء الإيطالي في بيان اليوم السبت أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تعمل بالتنسيق مع الخارجية الإيطالية من أجل إعادة الصحفية الإيطالية إلى وطنها في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى اتباع تفعيل جميع الحوارات الممكنة من أجل عودة الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التي تم إلقاء القبض عليها يوم 19 ديسمبر الحالي.

وكانت الخارجية الإيطالية أوضحت أنها تعمل مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانوني للصحفية الإيطالية والتحقق من ظروف احتجازها، لافتة إلى أن السفيرة الإيطالية في إيران قامت بزيارتها للوقوف على ظروف وحالة اعتقال الصحفية الإيطالية وأنها أجرت اتصالا هاتفيا مع عائلتها.