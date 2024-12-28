إسرائيل تطلب من سكان "بيت حانون" التوجه نحو جنوب قطاع غزة

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت سكان بيت حانون ومن تبقى في شمال قطاع غزة بالنزوح صوب جنوب القطاع.

وأعلن الجيش بدء عملية عسكرية برية في بيت حانون شمالي قطاع غزة، بدعم من المدفعية وسلاح الجو، وفقا لقناة (اي 24) الإسرائيلية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش دانييال هاجاري بأن فرقة قتالية تابعة للواء ناحال بدأت العمل ليلًا ضد أهداف في منطقة بيت حانون شمالي القطاع، في أعقاب معلومات استخباراتية حول وجود عناصر من حماس وبنية تحتية في المنطقة.

وفي السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخين أطلقا من غزة تجاه القدس.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن عناصره من سلاح الجو نجحت في اعتراض الصاروخين اللذين تم إطلاقهما من شمال قطاع غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "بعد اعتراض سلاح الجو لعمليتي إطلاق الصاروخين من شمال قطاع غزة، تم تفعيل حالة التأهب في منطقة القدس والنقب الغربي والأراضي المنخفضة".