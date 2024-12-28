استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس وغزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس ومدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرون بجروح، في غارة للاحتلال استهدفت خيمة للنازحين بجوار المخيم القطري بمواصي مدينة خان يونس.

وأشارت إلى أن مواطنين آخرين استشهدا إثر قصف الاحتلال دراجة نارية قرب مفترق المزنر في شارع الشفاء بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ الـ 7 من شهر أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 45،484 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108،090 آخرين.