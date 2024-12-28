صحة شمال سيناء ترفع حالة الاستعداد تزامنًا مع احتفال رأس السنة

رفعت صحة محافظة شمال سيناء حالة الاستعداد القصوى والتأهب تزامنًا مع احتفال رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وأعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء، عن رفع حالة الطوارئ، في جميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفى العريش العام، وفي مرفق الإسعاف بالعريش، حيث أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تنظيم جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ، والمحاليل، وأكياس الدم ، لمواجهة الحالات الطارئة التي تصل إلى المستشفيات.

وأشار مدير مديرية الصحة، أنه سيتم التواجد الكامل للفرق الطبية وفرق الانتشار السريع التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة بالمستشفيات على مستوى المحافظة.

ولفت الدكتور بدر إلى تشكيل غرفة طوارئ بديوان عام المديرية بالعريش والتنسيق على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرفة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة.