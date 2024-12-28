صلاح حسب الله: أحمد الشرع ليس له انتماء إلا لمصلحته

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، إن أحمد الشرع والملقب بـ "أبو محمد الجولاني" ليس له فكر أو انتماء إلا لما يفيده أو ينفعه ولمصلحته.

وأشار "حسب الله"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون" المذاع عبر فضائية "الشمس"، إلى أن أحمد الشرع انضم لتنظيم القاعدة ثم جبهة نصر الإسلام ثم هيئة تحرير الشام، موضحا أن الجولاني انضم لهذه الجماعات وكأنها محلات تجارية، حيث أنه يتاجر بكل الأفكار ويحقق منها أرباح.

وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس النواب السابق، أن أحمد الشرع بالأمس كان يقول أن عدونا الرئيسي إسرائيل، وبعدما ظهر في صدارة المشهد السوري سياسيا صرح بأنه لن تُستخدم الأراضي السورية لإطلاق طلقة واحدة على إسرائيل، متسائلا: "هل أحمد الشرع قادم لتسليم سوريا لإسرائيل؟".