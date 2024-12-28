إنجازات قطاع الاتصالات المصرى فى 2024 قفزات نوعية ترسم ملامح المستقبل

إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) وeSIM والمحافظ الرقمية لتعزيز التحول الرقمى

تطوير البنية التحتية.. و20% زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2024 سلسلة من التطورات النوعية التي عكست التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتعميق التحول الرقمي على جميع الأصعدة.

من خلال الاستثمارات الكبيرة، والتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، والابتكارات التكنولوجية، نجح القطاع في إحراز تقدم ملحوظ على مستوى تحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال الاتصالات. فيما يلي عرض مفصل لأبرز إنجازات القطاع خلال العام:

إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) خطوة نحو المستقبل

تم إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في الربع الأول من عام 2024 وبلغت قيمة الاستثمارات في البنية التحتية لهذه التقنية المتطورة حوالي 3 مليار دولار أمريكي.

تغطي خدمات الجيل الخامس حوالي 60% من المحافظات المصرية، مع خطط لاستكمال التغطية بحلول عام 2025.

تعزيز البنية التحتية للاتصالات الأساس للتحول الرقمي

تم مد 25,000 كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية، ما ساهم في توسيع التغطية لتشمل المناطق الريفية والنائية.

وارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 70 ميجابت/ثانية مقارنة بـ 45 ميجابت/ثانية في عام 2023.

كما بلغت نسبة انتشار خدمات الإنترنت الثابت والمحمول 75% من السكان، مقارنة بـ 68% في العام السابق.



الشريحة الإلكترونية المدمجة (eSIM): خطوة نحو المستقبل

تُعد الشريحة الإلكترونية المدمجة (eSIM) إحدى أحدث التطورات في عالم الاتصالات، حيث تم إطلاق هذه الخدمة في مصر في الربع الأخير من عام 2024، لتقديم حلول مبتكرة للمستخدمين في مجال الاتصالات.

تتيح الشريحة الإلكترونية المدمجة للمستخدمين إمكانية استخدام الشبكة دون الحاجة إلى شريحة SIM مادية، مما يسهل عملية التبديل بين الشبكات دون تغيير الشريحة.



توفر eSIM راحة إضافية للمستخدمين، خاصة لأولئك الذين يستخدمون أكثر من شبكة اتصال أو يسافرون بشكل متكرر كما تسهم في تحسين أداء الأجهزة الذكية، وتقليل حجم الأجهزة نفسها.



Apple Payالدفع السهل والآمن

في خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة الدفع الرقمي في مصر، تم إطلاق خدمة Apple Pay في ديسمبر عام 2024، وهي إحدى خدمات الدفع الإلكتروني التي تتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات عبر هواتف آيفون وأجهزة آبل الأخرى.

تتيح الخدمة للمستخدمين الدفع عن طريق الهواتف المحمولة باستخدام تقنيات الدفع عبر الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يجعل عملية الدفع أسهل وأسرع.

يعتمد Apple Pay على تقنيات الأمان العالية مثل التعرف على الوجه والبصمة، مما يضمن حماية المعاملات المالية.

توسعت الخدمة لتشمل العديد من المحلات التجارية في مصر، بالإضافة إلى أنها تدعم الدفع عبر الإنترنت لمجموعة واسعة من المتاجر الإلكترونية Google Wallet التوسع فى الدفع الرقمىGoogle Wallet، خدمة الدفع الرقمية التي أطلقتها شركة جوجل، أصبحت متاحة أيضًا في مصر خلال عام 2024و تهدف هذه الخدمة إلى تيسير المعاملات المالية عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.

يمكن للمستخدمين ربط Google Wallet مع بطاقاتهم البنكية أو بطاقات الائتمان، واستخدامها لإجراء المدفوعات في المتاجر أو على الإنترنت.

توفر الخدمة طريقة آمنة وسهلة للدفع، وتتيح حفظ معلومات الدفع في محفظة رقمية واحدة.

كما يمكن للمستخدمين إرسال واستلام الأموال بين الأفراد بكل يسر وسهولة.

بدأت العديد من المحلات التجارية الكبرى والمنصات الإلكترونية في مصر بقبول المدفوعات عبر Google Wallet، مما يسهم في تعزيز استخدام هذه الخدمة في السوق المصري.

نمو الصادرات الرقمية بوابة نحو العالم

ارتفعت صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 5.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 202.وشملت الصادرات أسواقًا في إفريقيا وآسيا وأوروبا، مع زيادة الإقبال على البرمجيات المصرية في قطاعات التعليم والصحة.

دعم الجيل الجديد من المبدعين

تم تأسيس 250 شركة ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا خلال عام 2024 ، بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لهذه الشركات حوالي 800 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 600 مليون دولار في العام السابق.

كما شهد العام إطلاق 5 حاضنات أعمال لدعم الابتكار وريادة الأعمال.



خدمات حكومية أكثر كفاءة

تجاوز عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة 150 خدمة، بزيادة بلغت 25% مقارنة بعام 2023.

ارتفع عدد المستخدمين للمنصات الرقمية إلى 20 مليون شخص، مقارنة بـ 15 مليون شخص في العام السابق.

كما بلغت إيرادات الخدمات الحكومية الرقمية حوالي 1.2 مليار جنيه مصري.

الأمن السيبراني حماية البيانات فى المقدمة

تم تخصيص 200 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية للأمن السيبراني.

كما انخفضت حوادث الاختراق بنسبة 30% مقارنة بعام 2023، نتيجة لتطبيق تقنيات متقدمة لحماية البيانات.

التنمية المستدامة والطاقة التكنولوجيا في خدمة البيئة

نجح القطاع في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15% بفضل اعتماد تقنيات موفرة للطاقة، كما أُطلقت 10 مشروعات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مصر وجهة جاذبة للشركات العالمية

جذب قطاع الاتصالات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20% على العام الماضي.

كما تم الإعلان عن 7 مشروعات كبرى بالتعاون مع شركات عالمية في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي.