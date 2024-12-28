بعد سقوط نظام الأسد.. صلاح حسب الله: "المتغطي بغير شعبه عريان"

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، إن سقوط النظام السوري السريع والهروب الأسرع لبشار الأسد من سوريا إلى روسيا وضع بعض علامات الاستفهام.

وأشار "حسب الله"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون" المذاع عبر فضائية "الشمس"، إلى أن الحليف الروسي تخلى عن بشار الأسد، ولم يقدم له سوى الرحلة الجوية الآمنة من سوريا إلى روسيا، وكذلك تخلى الحليف الإيراني عن بشار الأسد.

وأوضح أنه حتى حلفاء الداخل السوري تخلوا عن بشار الأسد، منوها بأن ما حدث في سوريا ليس مشهد عبثي أو تحكمه الصدفة بل مشهد مرتب بامتياز، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المخرج لهذا المشهد في إطار صفقات تم إبرامها مع حلفاء بشار الأسد، معلقا: "المتغطي بغير شعبه عريان".