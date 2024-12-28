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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: استئناف الرحلات الجوية مع لبنان الاثنين المقبل

استئناف الرحلات الجوية
استئناف الرحلات الجوية
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أعلن وزيرالنقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية مع لبنان بعد غد.
وذكر بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه انسجامًا مع توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتلبية احتياجات ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعا إلى بلدهم، تم تحديد يوم الاثنين المقبل موعدًا لاستئناف الرحلات الجوية مع لبنان.
وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم أن الشركة استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستئناف رحلات الإجلاء الطوعي، مشيرا إلى أن الرحلات المجدولة بين بغداد وبيروت ستستأنف اعتبارا من 1 يناير المقبل.
ولفت إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تسهيل حركة التنقل جوًا بين العراق ولبنان، لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

لبنان العراق استئناف الرحلات الجوية