برلماني سابق: المشهد السوري ضبابي ويؤثر على المنطقة بأكملها

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، إن المشهد السوري ضبابي حتى الآن، وتأثير المشهد السوري يتجاوز سوريا؛ حيث يؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووصف "حسب الله"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون" المذاع عبر فضائية "الشمس"، الفترة التي تسمى بالربيع العربي بالانتكاسة العربية، معتبرا أن هذه الفترة كان مُخطط فيها إسقاط الدول العربية، وإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط لخدمة كيان الدولة الإسرائيلية.

وعن الوضع السوري، أوضح أنه كان هناك محاولات لإسقاط نظام بشار الأسد استمرت 14 عاما، ولكن النظام السوري قاوم هذه المحاولات، منوها بأن النظام السوري الذي قاوم 14 عاما سقط خلال 14 ساعة، الأمر الذي يُعد علامة استفهام، متسائلا: هل استطاعت المليشيات المسلحة بتسليحها البدائي إسقاط النظام السوري بهذا الشكل؟.