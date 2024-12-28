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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلماني سابق: المشهد السوري ضبابي ويؤثر على المنطقة بأكملها

الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله
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قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، إن المشهد السوري ضبابي حتى الآن، وتأثير المشهد السوري يتجاوز سوريا؛ حيث يؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووصف "حسب الله"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون" المذاع عبر فضائية "الشمس"، الفترة التي تسمى بالربيع العربي بالانتكاسة العربية، معتبرا أن هذه الفترة كان مُخطط فيها إسقاط الدول العربية، وإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط لخدمة كيان الدولة الإسرائيلية.

وعن الوضع السوري، أوضح أنه كان هناك محاولات لإسقاط نظام بشار الأسد استمرت 14 عاما، ولكن النظام السوري قاوم هذه المحاولات، منوها بأن النظام السوري الذي قاوم 14 عاما سقط خلال 14 ساعة، الأمر الذي يُعد علامة استفهام، متسائلا: هل استطاعت المليشيات المسلحة بتسليحها البدائي إسقاط النظام السوري بهذا الشكل؟.

الدكتور صلاح حسب الله المشهد السوري الدولة الإسرائيلية