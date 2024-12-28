الاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين بمشاجرة بسبب الخلافات الأسرية بأكتوبر

استعلمت جهات التحقيق بنيابة أكتوبر، عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص مصابين، لسماع أقوالهم حول ظروف إصابتهم في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بمدينة أكتوبر.

أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة خلفت 4 مصابين في أكتوبر

وسيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 4 أشخاص بسبب خلافات أسرية نتج عنها إصابتهم جميعًا، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.