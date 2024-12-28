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السبت 28 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جلسة تصوير لمنتخب اليد.. واجتماع تحفيزي مع رئيس الاتحاد استعدادا للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
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تحول اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، الي خلية نحل استعدادا لتجهيز منتخبنا الأول الذي يستعد حاليا لبطولة العالم التي تستضيفها الدنمارك والنرويج خلال الفترة من ١٤ يناير الي ٢ فبراير ، ويلعب الفراعنة في مجموعه تضم كل من  كرواتيا والأرجنتين والبحرين.


وانطلق معسكر الفراعنة بالمركز الاولمبي بالمعادي امس، ومن المقرر ان يشهد المعسكر جلسه تصوير الفراعنة استعدادا للبطولة، وبعدها يلتقي رئيس الاتحاد الكابتن خالد فتحي مع اللاعبين من اجل حثهم علي ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة والمنافسة بشراسة في المونديال والتأكيد علي قيمة الفراعنة بعدما اصبح تواجدهم دائما أساسي بين كبار العالم.
ومن المقرر ان يستمر منتخبنا في معسكره بالقاهرة حتي السفر الي إسبانيا ٧ يناير لخوض دورة دولية ودية تضم منتخبات مصر والنرويج رومانيا وإسبانيا والأرجنتين وسلوفاكيا ويخوض خلالها منتخبنا ثلاث مواجهات من العيار الثقيل حيث يلعب مع النرويج رومانيا والمواجهة الثالثة تتحدد حسب سير المنافسات.

رئيس الاتحاد جلسة تصوير اتحاد كرة اليد الدنمارك والنرويج معسكر الفراعنة بالمركز الاولمبي