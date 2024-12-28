خبير اقتصادي: أسعار البنزين لن تزيد لمدة 6 أشهر

قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أعلن أن أقساط الديون ستكون أقل من 2024، حيث ستنخفض فوائد الديون لـ33 مليار دولار بدلا من 38.7 مليار دولار.

ولفت "عبد الهادي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن عن الموافقة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعتمد على مراعاة البعد الاجتماعي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الاجتماعي، حيث تسعى الدولة المصرية لتخفيف بعض الأعباء على المواطن المصري.

وأضاف أن الدولة المصرية تُعاني من عجز في الموازنة العامة للدولة، ولذلك قد ترفع الدولة أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة، ولكن رئيس الوزراء أعلن أن رفع الأسعار لن يحدث لمدة 6 أشهر.