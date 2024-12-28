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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التضامن" تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادى الزهور

معرض ديارنا
معرض ديارنا
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نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادى الزهور بمشاركة متميزة لمنتجات حرفية ويدوية لعدد  25 عارضا وعارضة من الأسر المنتجة، بالإضافة إلى مشاركة متميزة للهلال الأحمر المصري.

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض أن المعرض استمرت فعالياته على مدى يومين، ووجد إقبالاً واسعاً من رواد النادي، خاصة أنه يأتي تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد، حيث الإقبال على أنواع الشموع والاكسسوارات ومنتجات الخزف المتميزة والمفروشات بتصميماتها الفريدة والمطرزة يدويا والمنتجات الجلدية.

كما تميزت المعروضات من السجاد اليدوي والكليم بروعة التصميمات وارتباطها بالبيئة التراثية المصرية، كذلك أشغال الكورشيه والمنتجات الخشبية من الديكورات، كذلك منتجات السيناوية من الملابس التراثية والمنتجات الغذائية منتجات سيناء.

التضامن معرض ديارنا ديارنا الحرف اليدوية نادى الزهور