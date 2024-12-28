ads
السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر لكرة اليد يُعلن قائمته لبطولة العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة منتخب مصر الأول أولًا لبطولة العالم لكرة القدم 2025، التمييز في كرواتيا و الدنمارك والترويج.

وتضمنت القائمة كلا من،

حارسة المرمى، كريم هنداوي، محمد علي، عبد الرحمن حُميد.

جناح أيسر، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، بلال إبراهيم مسعود.

جناح أيمن، محمد سند، أكرمي يسري.

ظهير أيمن، يحيي خالد، محسن رمضان، محمد لاشين.

ظهير أيسر، علي زين، أحمد هشام السيد ( دودو )، عبد الرحمن فيصل.

صانع لعب،  سيف الدرع، أحمد خيري، سيف هاني ( فوكس ).

الدائرة،إبراهيم المصري، أحمد عادل، محمد طارق، خالد وليد، ياسر سيف.

أوقعت قرعة بطولة العالم الثامنة لكرة اليد مصر ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

وتعد هذه المجموعة من التحديات الكبرى للمنتخب المصري، الذي يسعى لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة تقديم الأداء المميز الذي يليق بمكانته على الساحة الدولية، في ظل القيادة الفنية المتميزة والدعم الكبير من الجماهير.

منتخب مصر لكرة اليد كرواتيا والدنمارك خوان كارلوس باستور منتخب مصر