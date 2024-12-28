منتخب مصر لكرة اليد يُعلن قائمته لبطولة العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك

أعلن خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة منتخب مصر الأول أولًا لبطولة العالم لكرة القدم 2025، التمييز في كرواتيا و الدنمارك والترويج.

وتضمنت القائمة كلا من،

حارسة المرمى، كريم هنداوي، محمد علي، عبد الرحمن حُميد.

جناح أيسر، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، بلال إبراهيم مسعود.

جناح أيمن، محمد سند، أكرمي يسري.

ظهير أيمن، يحيي خالد، محسن رمضان، محمد لاشين.

ظهير أيسر، علي زين، أحمد هشام السيد ( دودو )، عبد الرحمن فيصل.

صانع لعب، سيف الدرع، أحمد خيري، سيف هاني ( فوكس ).

الدائرة،إبراهيم المصري، أحمد عادل، محمد طارق، خالد وليد، ياسر سيف.

أوقعت قرعة بطولة العالم الثامنة لكرة اليد مصر ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

وتعد هذه المجموعة من التحديات الكبرى للمنتخب المصري، الذي يسعى لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة تقديم الأداء المميز الذي يليق بمكانته على الساحة الدولية، في ظل القيادة الفنية المتميزة والدعم الكبير من الجماهير.