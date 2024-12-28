تحقيقات النيابة: تاجر بولاق قفز من الدور الخامس هربًا من الديون

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة في ملابسات واقعة قفز تاجر من أعلى شقة بالطابق الخامس بمنطقة بولاق الدكرور، ووفاته عقب اصطدامه بالأرض وسط بركة من الدماء نظرًا لشدة السقوط، وبدورها باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، وتبين أن المتوفي مقيم بالشقة التي قفز منها، وأنه في وقت سابق نصب على شخصين في مبلغ مالي، ولم يرد هذا المبلغ رغم مطالبات الشخصين له، وفي يوم الواقعة، توجه الشخصان إلى شقته للمطالبة بأموالهما، فهرب منهما وقام بالقفز من الخامس.

مصرع تاجر قفز من الطابق الخامس في بولاق الدكرور

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة تاجر وسط بركة من الدماء، وبعمل تبين أن المتوفي مقيم بشقة في الطابق الخامس وقام بالنصب على شخصين في مبالغ مالية وعدم ردها لهما وعند حضورهما لشقته للمطالبة بأموالهما قام بالقفز من الخامس هربا منهما، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.