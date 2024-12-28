وزير الشباب يبحث مع أعضاء الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU، الأعضاء المصريين في لجان الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، لمناقشة خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء تم عرض محضر اجتماع اللجان الأول والذي أُقيم بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٤، كما تم مناقشة تقرير عن أنشطة الاتحاد FASU خلال الفترة الماضية، وتم مناقشة تقارير اللجان التي انعقدت خلال المرحلة السابقة ومقترحات الفترة المقبلة.

كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بعقد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي FASU والترتيب لزيارة رئيس الاتحاد الدولي للقاهرة خلال الفترة من (٢٣-٢٥) فبراير ٢٠٢٥ لافتتاح مكتب الاتحاد الافريقي بالقاهرة وحضور الجمعية العمومية والخطة المستقبلية لاستضافة دورة الالعاب الافريقية الجامعية في مصر خلال عام ٢٠٢٦،



أكد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة التكاتف بين مختلف المؤسسات الرياضية فى القارة الأفريقية من اجل استمرار جهود التطوير الذى تشهده الرياضة الجامعية ودورها فى تطوير الرياضة الافريقية،

وكذلك استمرار التنسيق مع مختلف الاتحادات والهيئات الرياضية الافريقية من أجل تعظيم مساهمة الرياضة الجامعية فى تطوير الرياضة الافريقية فى مختلف المنافسات القارية والعالمية والأولمبية.