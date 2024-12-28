الدخول بالملابس الرسمية.. روبي تحتفل مع جمهورها في «رأس السنة» بالقاهرة الجديدة

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تستعد النجمة روبي للتواجد مع جمهورها في حفل ضخم ليلة «رأس السنة» بالقاهرة الجديدة مساء الثلاثاء 31 ديسمبر حتى الساعات الأولى من صباح الأول من يناير.

وكعادة النجمة روبي تضع شروطا في حفلاتها، حيث أعلنت عن أن الدخول في الحفل الجديد بالملابس الرسمية بعد أن أحيت عددا من الحفلات اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء ومرة أخرى بالملابس الكتان وغيرها.

وشهدت تذاكر الحفل إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى بالرغم من أن تذاكر حفلات روبي دائما من أغلى التذاكر في الحفلات المصرية والعربية، وطرحت الشركة المنظمة لحفل رأس السنة فئات مختلفة منها باكدج للترابيزة الواحدة بقيمة 120 ألف جنيه.

وعلى صعيد آخر تستعد النجمة روبي لتقديم مفاجأة لجمهورها خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من خلال مسلسل "جاني في المنام" مع النجمة نيللي كريم وعدد كبير من النجوم.