متوفٍ من 4 أيام أثناء نومه.. تفاصيل العثور على جثة خفير بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، غموض واقعة العثور علي جثة خفير خاص متوفي داخل فيلا بحي باغوص بمدينة الفيوم، وتبين أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية، وتسلمت الأسرة الجثمان لدفنه بعد تصريح النيابة العامة.



وكان اللواء أحمد عزت مدير. أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بإنبعاث رائحة كريهة من فيلا مكونة من عدة طوابق بحي باغوص، وتمتلكها أسرة تعيش فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقل الرائد أحمد محمد مراد معاون مباحث القسم الفيوم إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة للخفير الخاص "حسين. ا. م"، 50 عاماً، ويقيم بمفرده داخل الفيلا، لمباشرة عمله في رعاية الكلاب، والأشجار الموجودة بفناء الفيلا، ووجدت الجثة بكامل ملابسه ولا يوجد بها آثار عنف ومغطاه على سرير غرفة نومه وفي حالة تيبس وانبعاث رائحة كريهه لمرور أربعة أيام على الوفاة .

وجرى نقل جثة الخفير لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة الفيوم، التي طلبت مناظرة الطب الشرعي للجثة، وجاء التقرير بأن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية، فصرخ وميل النيابة بدفن الجثة، واغلق التحقيقات.