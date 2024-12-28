هنا الزاهد عن شخصيتها بفيلم "بضع ساعات في يوم ما": سارة شبهي جدًا

تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن دورها في أحدث أعمالها السينمائية فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

علقت قائلة: “سارة من رواية بضع ساعات في يوم ما.. أنا من الناس اللي قرأت الرواية دي لـ محمد صادق وكنت حابة شخصية معينة اسمها سارة.. واتعلقت بقصتها لأنها شبهي جدًا.. يشاء القدر إن الرواية دي تتعمل فيلم وأنا اللي أعمل سارة، وكمان من إخراج الأستاذ عثمان أبو لبن مخرج فيلم قصة حب.. تقدروا تشوفوا الفيلم في السينمات.. يارب يعجبكم”.

"بضع ساعات في يوم ما".. أحدث أعمال هنا الزاهد

يُعرض حاليًا فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في جميع السينمات المصرية بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، هنا الزاهد، هشام ماجد، أحمد السعدني، مي عمر، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، مايان السيد، وآخرون، الفيلم من إخراج عثمان أبو لبن وتأليف محمد صادق.